В Киргизии обезвредили группировку, поставлявшую оружие из США в Россию

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Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии обнаружили и обезвредили преступную группу, которая через территорию республики занималась контрабандой оружия, боеприпасов и военного обмундирования из США в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ведомства.

Членами группировки являлись граждане США, России и Киргизии. В интересах следствия их точное количество, а также имена и фамилии разглашению не подлежат, уточнили в ГКНБ.

С 2022 года по настоящее время они переправили в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты марки "Глок", CZ, SIG SAUER, штурмовые винтовоки AR-1, SIG SAUER, дробовики "Беннели" и боеприпасы к ним. Основными клиентами являлись представители криминалитета.

В ГКНБ предварительно выяснили, что члены группировки в США через интернет-сайты производителей покупали огнестрельное оружие, которое в дальнейшем в тайниках переправляли через почтовые отправления в Кыргызскую Республику под видом различной видеоаппаратуры. В Киргизии затем формировался комплект готового к применению огнестрельного оружия и отправлялся в Россию для дальнейшего незаконного сбыта.

Спецслужбы задержали одного из членов группировки в момент получения очередной партии оружия из США. У него изъяли две единицы стволов от боевой штурмовой винтовки калибра 5,56–223 миллиметра и ствол огнестрельного пистолета марки "Глок-34".

Сейчас задержанный находится в СИЗО ГКНБ. Правоохранители также работают над установкой других причастных к группировке лиц.

Ранее сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 30 регионах страны, включая Москву. Нелегальные рабочие восстанавливали редкие виды огнестрельного оружия, среди них были экземпляры времен Великой Отечественной войны и современные образцы.

До этого таможенники из Белоруссии изъяли посылку из России, в которой вместо сантехники было стрелковое оружие, 30 составных частей оружия и свыше 950 единиц боеприпасов. На их местонахождение таможенники вышли после задержания в Минске белоруса, в адрес которого прибыла посылка.