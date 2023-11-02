Бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды оружия

Фото: Следственный комитет РФ

Московский городской суд осудил предпринимателя из Подмосковья Ахатжона Зохидова на 13 лет колонии строгого режима за госизмену и покушение на контрабанду оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что фигуранта признали виновным по статье 275 УК РФ ("Госизмена") и части 3 статьи 30, статьи 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду оружия"). На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее уголовное дело о государственной измене завели на уроженца Тверской области, который воевал на стороне ВСУ и был взят в плен в ЛНР. Мужчина занимал пост замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

До этого Второй Западный окружной военный суд назначил 11 лет колонии бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому по статье "Госизмена" за попытку вступить в иностранный легион ВСУ и призыв в соцсетях убивать глав военкоматов в РФ.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае