Бизнесмена из Калининграда осудили за попытку вступить в иностранный легион ВСУ

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Второй Западный окружной военный суд назначил 11 лет колонии бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому по статье "Госизмена" за попытку вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв в соцсетях убивать глав военкоматов в РФ.

По информации ТАСС, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничить дополнительно свободу бизнесмену на 1 год.

"Приговор обжалован и не вступил в законную силу", – сообщили в суде.

При этом источник в пресс-службе суда отметил, что Гальчевского также лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в течение двух лет.

Отмечается, что у бизнесмена есть гражданство РФ и Израиля.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать информацию о военных железнодорожных эшелонах.

В ведомстве уточнили, что задержанный по своему желанию пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украиной. Правоохранители возбудили уголовное дело.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ