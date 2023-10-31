Уголовное дело о госизмене завели на уроженца Тверской области

Фото: телеграм-канал "Инцидент Тверь и Тверская область"

Уголовное дело о государственной измене завели на уроженца Тверской области, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был взят в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

Там уточнили, что мужчина занимал пост замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Его задержали во время боевого столкновения в одном из районов ЛНР, добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме перехода на сторону противника"). Уже провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств такого поступка со стороны фигуранта.

Ранее сообщалось, что бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому Второй Западный окружной военный суд назначил 11 лет тюрьмы по статье "Госизмена" за попытку мужчины вступить в иностранный легион ВСУ и призыв в соцсетях убивать глав российских военкоматов.

Гальчевского также лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в течение двух лет.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ