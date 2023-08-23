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Происшествия

Крупный оружейный арсенал изъяли у жителя Подмосковья

Крупный оружейный арсенал изъяли у жителя Подмосковья

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Подпольный арсенал с оружием и боеприпасами изъяли у 53-летнего жителя Королева. В его гараже и в багажнике машины были найдены пистолеты, автоматы, охотничьи карабины и ружья, обрезы, гранаты, а также более шести тысяч патронов различного калибра.

Эксперты установили, что некоторые предметы доработаны самостоятельно и могут использоваться как огнестрельное оружие. Проводится экспертиза. В настоящий момент мужчина арестован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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