Крупный оружейный арсенал изъяли у жителя Подмосковья

Подпольный арсенал с оружием и боеприпасами изъяли у 53-летнего жителя Королева. В его гараже и в багажнике машины были найдены пистолеты, автоматы, охотничьи карабины и ружья, обрезы, гранаты, а также более шести тысяч патронов различного калибра.

Эксперты установили, что некоторые предметы доработаны самостоятельно и могут использоваться как огнестрельное оружие. Проводится экспертиза. В настоящий момент мужчина арестован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.