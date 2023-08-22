Гендиректора "Спутника" задержали в Петербурге за экскурсии диггеров по Неглинке

Фото: vk.com/kimsan

Правоохранители задержали в Петербурге гендиректора компании "Спутник" Александра Кима за незаконные экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Об этом пишет ТАСС.

"Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

21 августа в Москве-реке обнаружили два тела участников экскурсии по подземным коллекторам столицы. Они пропали после сильного ливня 20 августа. В общей сложности в группе были восемь человек.

Впоследствии было найдено еще одно тело. Позже недалеко от парка "Зарядье" нашли, предположительно, тела четвертого и пятого погибших.

В связи с трагедией Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр подчеркивал, что полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители провели обыски у людей, продававших незаконные экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, и объявили ряд лиц в розыск.

Диггер прокомментировал происшествие с погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы