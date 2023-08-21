Диггер рассказал, что подземные коллекторы в дождь заполняются за 5–10 минут

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В дождливую погоду некоторые подземные коллекторы полностью заполняются менее чем за 10 минут, нахождение там в это время может закончиться для человека гибелью. Об этом в Москве 24 рассказал диггер Никита Дубас.

"Если спуститься туда (в коллектор подземной реки. – Прим. ред.) не в то время, то можно вполне себе попасть, например, в дождь. А в дождь некоторые из коллекторов заполняются в течение 5–10 минут. А это означает верную гибель", – сказал он.

По его словам, множество примеров подобных трагедий можно найти не только в России, но и за рубежом. Дубас подчеркнул, что залезать в коллекторы в непогоду опасно.

В понедельник, 21 августа, в Москве-реке обнаружили тела двух человек, которые были на экскурсии по подземным коллекторам и пропали после сильного ливня. Всего в группе находились восемь человек, однако изначально их могло быть 20 – многие отказались идти из-за плохого прогноза погоды.

Позже нашли тело еще одного мужчины. Остальные участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются. По некоторым данным, среди пропавших – сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летня дочь и 17-летний племянник.



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