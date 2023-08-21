Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы обнаружили тело третьего человека, предположительно, погибшего во время экскурсии по подземным коммуникациям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В 05:35 из коллектора вытащили тело мужчины. Его возраст и личность не уточняются. В то же время ТАСС сообщает, что найдено тело неизвестной женщины.

Ранее в Москве-реке нашли тела двух диггеров, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Отмечается, что всего в группе находились восемь человек, никто из них не выходит на связь, поиски продолжаются.

При этом в экстренных службах рассказали РИА Новости, что в экскурсии планировали участвовать 20 человек, однако многие отказались из-за прогноза о сильном ливне.

По предварительной информации, там могут быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник. До этого в некоторых телеграм-каналах появилась информация о пропаже без вести в подземном коллекторе сотрудника группы компаний "Ланит" Дмитрия Маркушкина, его 15-летней дочери и 17-летнего племянника.

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