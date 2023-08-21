Два диггера погибли после ливня в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, обнаружили в Москве-реке. Сейчас устанавливаются их личности, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что всего в группе находились восемь человек, никто из них не выходит на связь, поиски продолжаются. По словам собеседника агентства, среди пропавших – подростки 15 и 17 лет, по предварительной информации, там могут быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник.

До этого в некоторых телеграм-каналах появилась информация о пропаже без вести в подземном коллекторе сотрудника группы компаний "Ланит" Дмитрия Маркушкина, его 15-летней дочери и 17-летнего племянника.

В воскресенье, 20 августа, на главной метеостанции столицы ВДНХ выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы. Прошедшие до этого 19 дней месяца принесли около 12 миллиметров дождя (15% от месячной нормы).

На улицы столицы в связи с дождем и грозой вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Было объявлено штормовое предупреждение, уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, оранжевого уровня.

Около 55% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа