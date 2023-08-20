Штормовое предупреждение объявили в Москве 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели объявили штормовое предупреждение о ливне, грозе и граде в Москве 20 августа. По прогнозам синоптиков, такая непогода придет в столицу с 15:00 и сохранится до конца суток, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ по Москве.

При грозе порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду.

В связи с таким предупреждением спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать внезапных маневров и не парковать машины вблизи деревьев. В частности, в ведомстве подчеркнули, что грозы могут ухудшить видимость на дороге.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву на следующей неделе придут переменчивая погода с осадками и похолодание. Температура при этом значительно снизится.

В частности, уточнила специалист, самыми холодными днями на следующей неделе в столице могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.

МЧС РФ объявило в Москве экстренное предупреждение из-за грозы