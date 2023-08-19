Синоптик предупредила о дожде и похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москву на следующей неделе придут переменчивая погода с осадками и похолодание. Температура значительно снизится, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Так, температурные показатели начнут опускаться постепенно до плюс 20 градусов днем, а ночью – до 15 градусов. Мы плавно перейдем в период дождей с грозами. Уже в воскресенье, 20 августа, мы будем двигаться к осенней погоде", – подчеркнула синоптик.

По словам метеоролога, первый период холодов окажется недолгим, однако в 20-х числах месяца осадки возрастут. В воскресенье, 20 августа, прогнозируются дожди и гроза, ночью температура составит около 19–21 градуса, а днем столбики термометров покажут от 23 до 27 градусов.

В понедельник, 21 августа, значения будут от 22 до 24 градусов, а 22 августа снова начнется дождь. Аналогичная погода ожидается и в среду, 23 августа.

"Снова не обойдется без осадков, ночью и днем температурные показатели остановятся на показателях 13–15 градусов. Задует северный ветер", – уточнила Позднякова.

В четверг, 24 августа в столице будет небольшой дождь, температура ночью окажется в пределах 10–12 градусов, а днем она не превысит отметку в 15–17 градусов. В пятницу, 25 августа, жители города увидят ясную погоду со значениями около 17–22 градусов.

В выходные дни, 26 и 27 августа, к Москве начнет приближаться осень с температурой от 10 до 15 градусов, резюмировала синоптик.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе столицу ожидает похолодание до 16–20 градусов. Синоптик обратил внимание, что по сравнению с 30-градусной жарой, которая установилась в Москве в настоящее время, температурный фон кардинально изменится.

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