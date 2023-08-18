Москвичей предупредили о похолодании до 16–20 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Температура в Москве на следующей неделе понизится до 16–20 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее радикально погода изменится во вторник, ветер уже будет 6–11 метров в секунду, а температура по Москве – около 19–20 градусов. А в среду и до конца недели уже максимальные дневные температуры составят от 16 до 21 градуса", – передает Агентство "Москва" его слова.

Синоптик обратил внимание, что по сравнению с 30-градусной жарой, которая установилась в Москве в настоящее время, температурный фон кардинально изменится.

Ранее сообщалось, что 18 августа Москву накроет ливень, местами пройдет гроза, может быть и град. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что в городе в итоге выпадет до 15 миллиметров осадков – 20% от месячной нормы.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные, 19 и 20 августа. По его словам, на будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов.



Синоптики сообщили, что к столице приближается грозовой фронт