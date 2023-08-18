Москвичам рекомендовали наслаждаться последними жаркими днями лета

Фото: Москва 24

Похолодание начнется в столице со следующей недели, тогда же в городе завершится купальный сезон. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу, 18 августа максимальная температура воздуха составит 30 градусов, но уже в выходные она опустится до 25 градусов, а в понедельник – до 23–24 градусов. Тем не менее это выше средних значений последних лет на 3–4 градуса. Кроме того, в городе по-прежнему будет в основном солнечно.

"На этом (с понедельника. – Прим. ред.) летняя жара заканчивается, это последние летние деньки, поэтому и призываем москвичей наслаждаться ими, быть поближе к водоемам и природе", – сказал метеоролог.

Он также добавил, что на фоне понижения температуры с 21 августа в городе закончится и купальный сезон. Дело в том, что в таких условиях вода уже не сможет прогреться до достаточного уровня.

Ранее сообщалось, что 18 августа Москву накроет ливень, местами пройдет гроза, не исключен и град. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что в городе в итоге выпадет до 15 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы.



Синоптики сообщили, что к столице приближается грозовой фронт