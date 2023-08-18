Птицы начали улетать из Москвы на зимовку

Фото: 123RF/expertserg

Часть птиц начала улетать из Москвы на зимовку. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" Вадима Мишина.

"Сезон отлета начался. Последними прилетают и первыми улетают кукушки, поэтому кукушки уже от нас улетели", – сказал он.

Также улетело большинство стрижей, готовятся к перелету дрозды и скворцы, продолжил эксперт. При этом теплая столичная погода не повлияет на миграцию птиц.

По его словам, на процесс влияет кормовая база: птица остается, потому что есть еда, а не из-за тепла. Он подчеркнул, что это "не носит командный характер для всей популяции".

Таким образом, часть птиц улетит как положено, часть задержится. Ряд птиц, как некоторые дрозды, могут остаться, подвел итог Мишин.

В 2022 году птицы начали покидать столицу 28 августа. Отмечалось, что всего в Москве обитает порядка 270 видов птиц. Из них только 90 проводят зиму в городе.

Также москвичей призвали не подкармливать животных в преддверии осени. По словам специалистов, это может помешать им подготовиться к холодам.

Мурмурацию заметили в небе над столицей