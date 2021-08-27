Москвичей попросили не подкармливать животных в преддверии холодов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Москвичам стоит воздержаться от подкормки обитателей столичных природных территорий в преддверии осени, поскольку это может помешать им подготовиться к холодам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосприроды.
"Специалисты просят не подкармливать животных сейчас. Лучше всего просто их не отвлекать и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в теплые страны. <...> А звери могут потерять навык поиска еды", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что начинать подкормку лучше всего, когда в городе установится низкая температура воздуха и постоянный снежный покров.
Ранее сообщалось, что перелетные птицы уже начали покидать Москву. Специалисты Мосприроды объяснили, что из города улетают насекомоядные птицы, корма для которых с приближением осени становится все меньше. Затем к ним присоединятся зерноядные птицы, такие как овсянки.
Также едой на холодный сезон начали запасаться животные, которые не впадают в спячку. А ежи, орешниковые сони и барсуки, спящие зимой, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища.
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