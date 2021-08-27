Перелетные птицы начали покидать Москву

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Перелетные птицы начали улетать из Москвы с наступлением холодов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Хотя в парках еще зелено и днем пригревает солнышко, инстинкты подсказывают животным, что зима близко. Специалисты Мосприроды уже зафиксировали начало миграции у птиц, например, начали отлет стрижи, камышевки и сверчки. Ведь некоторым пернатым лететь очень далеко, поэтому стартуют они в конце лета. Например, черные стрижи зимуют в южной части Африки, им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что первыми из столицы улетают насекомоядные птицы, корма для которых с приближением осени становится все меньше. Позже улетят и зерноядные птицы, такие как овсянки.

"Многие птицы перед отлетом начинают сбиваться в стаи: сообща проще находить корм и легче защищаться от хищников. Например, скворцы стаями кочуют в сторону юга. Не торопятся обычно водоплавающие, им перед дальней дорогой надо хорошо обучить свое потомство летать и плавать. Ведь при перелете они придерживаются водных артерий и отдыхают на водоемах", – добавили в пресс-службе.

Едой на холодный сезон в столице запасаются и животные, которые не впадают в спячку. В свою очередь, ежи, орешниковые сони и барсуки в ТиНАО, спящие зимой, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища.

Ранее специалисты Мосприроды обнаружили на берегах Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу редкую молодую птицу – кулика-перевозчика. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.