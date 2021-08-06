В Битцевском лесу обнаружили краснокнижного кулика-перевозчика

Фото: Мосприрода

Специалисты Мосприроды обнаружили на берегах Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу редкую молодую птицу – кулика-перевозчика. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

"Свое название птица получила за непоседливость: она любит быстро перелетать с одного берега на другой. Как правило, кулик-перевозчик держится ровно и низко над водой. Представители этого вида также умеют плавать и нырять на глубину до одного метра, задерживая дыхание до 20 секунд", – говорится в сообщении.

Питается кулик-перевозчик небольшими пауками, а также собирает на мелководье в водоемах моллюсков и ракообразных.

Также специалисты Мосприроды заметили в парке краснокнижных речных крачек. Они занесены в Красную книгу города под второй категорией редкости.

В апреле этого года в Измайловском парке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" были обнаружены краснокнижные дятлы. Весной птицы создают пары, громко кричат и стучат по дереву. Их дупла вытянутой формы располагаются в толстых осинах, соснах, елях или липах.