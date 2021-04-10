В столичных парках обнаружили краснокнижных птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Краснокнижных дятлов обнаружили специалисты "Мосприроды" в Измайловском парке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В частности, желну, или черного дятла, заметили в парке "Кузьминки-Люблино". Птицы весной создают пары, громко кричат и стучат по дереву. Их дупла вытянутой формы располагаются в толстых осинах, соснах, елях или липах.

В природно-историческом парке "Измайлово" специалисты обнаружили пару белоспинных дятлов – крупных птиц из рода пестрых дятлов. Белоспинный дятел является краснокнижной птицей, однако в столице он к редким не относится.

Уточняется, что питаются данные дятлы в основном муравьями и насекомыми-ксилофагами. В связи с этим птиц называют санитарами леса.

Ранее стало известно, что в Москве стартует ежегодная акция по развешиванию искусственных гнездовий "Здравствуйте, птицы!". Домики стоит вешать в тихих местах на высоту от 4 метров и выше, гнездовья должны располагаться в тенистой кроне дерева. При этом стоит проконтролировать, чтобы рядом с передней частью жилища не было ветвей, по которым могут забраться хищники.

