В столичных парках обнаружили краснокнижных птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Краснокнижных дятлов обнаружили специалисты "Мосприроды" в Измайловском парке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
В частности, желну, или черного дятла, заметили в парке "Кузьминки-Люблино". Птицы весной создают пары, громко кричат и стучат по дереву. Их дупла вытянутой формы располагаются в толстых осинах, соснах, елях или липах.
В природно-историческом парке "Измайлово" специалисты обнаружили пару белоспинных дятлов – крупных птиц из рода пестрых дятлов. Белоспинный дятел является краснокнижной птицей, однако в столице он к редким не относится.
Уточняется, что питаются данные дятлы в основном муравьями и насекомыми-ксилофагами. В связи с этим птиц называют санитарами леса.
Ранее стало известно, что в Москве стартует ежегодная акция по развешиванию искусственных гнездовий "Здравствуйте, птицы!". Домики стоит вешать в тихих местах на высоту от 4 метров и выше, гнездовья должны располагаться в тенистой кроне дерева. При этом стоит проконтролировать, чтобы рядом с передней частью жилища не было ветвей, по которым могут забраться хищники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: