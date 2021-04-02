Сезон весенней охоты на пернатую дичь стартовал в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье начался сезон весенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В охотничьих угодьях Подмосковья, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 20 марта открыта весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток из искусственного укрытия. На другие виды птиц охота открыта с первой субботы апреля, то есть с завтрашнего дня, в южной части области", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что в южной и северной частях Московской области охота на разные виды птиц продлится в течение 10 календарных дней.

С 3 апреля горожане смогут охотиться на самцов глухарей, токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с чучелами или манком, гусей и казарок из искусственного укрытия с чучелами и манными гусями.

Ранее сообщалось, что в столицу начали возвращаться перелетные птицы. В настоящее время после зимовки уже прилетели скворцы, грачи и зяблики. В Москве обитает порядка 90 видов перелетных птиц.

