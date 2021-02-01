В Подмосковье оборудуют 15 пешеходных переходов через железную дорогу до конца года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Подмосковье в этом году построят 15 современных одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"Они будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками S-образной формы, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности", – говорится в сообщении.
Как уточняется, четыре перехода построят на Савеловском направлении МЖД. Они появятся на станциях Дмитров и Талдом, а также у остановочных пунктов Темпы и Орудьево.
Два перехода построят на Рижском направлении – на остановках Новопетровское и Устиновка. На Павелецком направлении МЖД пешеходные переходы появятся на остановочных пунктах Акри и Тесна.
На Курском направлении возведут три современных одноуровневых пешеходных перехода – на станциях Львовская, Шарапова Охота и Серпухов. На станции Электроугли Горьковского направления МЖД построят два перехода. Еще два – на станциях Портновская и Можайск на Белорусском направлении.
В пресс-службе МЖД добавили, что также продолжается строительство тоннелей и конкорсов в рамках проекта МЦД.
Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что в 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Подземные переходы были организованы в районе станции Московского центрального диаметра Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги. На Смоленском направлении МЖД через железнодорожные пути и северный дублер Кутузовского проспекта специалисты построили надземный переход. Еще один появился через пути Павелецкого направления МЖД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: