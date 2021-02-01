В Подмосковье оборудуют 15 пешеходных переходов через железную дорогу до конца года

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В Подмосковье в этом году построят 15 современных одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Они будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками S-образной формы, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, четыре перехода построят на Савеловском направлении МЖД. Они появятся на станциях Дмитров и Талдом, а также у остановочных пунктов Темпы и Орудьево.

Два перехода построят на Рижском направлении – на остановках Новопетровское и Устиновка. На Павелецком направлении МЖД пешеходные переходы появятся на остановочных пунктах Акри и Тесна.

На Курском направлении возведут три современных одноуровневых пешеходных перехода – на станциях Львовская, Шарапова Охота и Серпухов. На станции Электроугли Горьковского направления МЖД построят два перехода. Еще два – на станциях Портновская и Можайск на Белорусском направлении.

В пресс-службе МЖД добавили, что также продолжается строительство тоннелей и конкорсов в рамках проекта МЦД.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что в 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Подземные переходы были организованы в районе станции Московского центрального диаметра Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги. На Смоленском направлении МЖД через железнодорожные пути и северный дублер Кутузовского проспекта специалисты построили надземный переход. Еще один появился через пути Павелецкого направления МЖД.

