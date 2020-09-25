Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:26

Через пути МЦД-1 построят три новых перехода

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три пешеходных перехода построят через пути Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом рассказали представители департамента строительства города.

"Ведется разработка градостроительной документации сразу по трем пешеходным переходам через пути МЦД-1, которые свяжут Тимирязевский и Бутырский районы Москвы", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов. По словам руководителя департамента, данные переходы сделают до 2023 года.

Планируется, что два подземных перехода проложат в районе домов 35-37Г по улице Яблочкова и рядом с домом 29 по Дмитровскому шоссе.

Кроме того, еще один переход сделают надземным, его построят в районе домов 5-7 по Дмитровскому шоссе.

Ранее сообщалось, что МЦД-3 запустят в 2022 году. На диаметре расположатся 43 станции.

Еще реконструкцию конечной станции МЦД-2 "Курско-Рижский" Подольск планируется завершить в октябре 2020 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать