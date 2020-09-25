Через пути МЦД-1 построят три новых перехода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Три пешеходных перехода построят через пути Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом рассказали представители департамента строительства города.
"Ведется разработка градостроительной документации сразу по трем пешеходным переходам через пути МЦД-1, которые свяжут Тимирязевский и Бутырский районы Москвы", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов. По словам руководителя департамента, данные переходы сделают до 2023 года.
Планируется, что два подземных перехода проложат в районе домов 35-37Г по улице Яблочкова и рядом с домом 29 по Дмитровскому шоссе.
Кроме того, еще один переход сделают надземным, его построят в районе домов 5-7 по Дмитровскому шоссе.
Ранее сообщалось, что МЦД-3 запустят в 2022 году. На диаметре расположатся 43 станции.
Еще реконструкцию конечной станции МЦД-2 "Курско-Рижский" Подольск планируется завершить в октябре 2020 года.
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