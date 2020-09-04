Москва продолжит развитие транспортной инфраструктуры – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти продолжат развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и с близлежащими регионами, сообщил Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.

"Конечно, мы будем продолжать развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и той, которая соединяет близлежащие регионы, в том числе Московскую область", – заявил мэр.

По его словам, сейчас город работает уже над третьим и четвертым центральными диаметрами, создавая новые магистральные пути.

Ранее Собянин сообщил главе государства, что власти Москвы приняли решение об удвоении московского метро. По словам мэра, сегодня 70% этой программы уже принято.

В июле мэр говорил, что строительство транспортной инфраструктуры и обновление парка происходит в столице даже в сложные времена. Это связано с тем, что транспорт является основой жизни города, заявил Собянин.

В частности, до 2023 года планируется завершить обновление трамвайного парка. В 2020 году в эксплуатацию введут 70 трамваев. Кроме того, в 2021–2023 годах трамвайный парк пополнится 254 транспортными единицами.

Автобусный транспорт уже обновлен на 100%. На 2020 год запланировано введение в эксплуатацию еще 1 345 машин. 888 новых автобусов появятся на дорогах Москвы в 2021 году.

Что касается состава столичного метрополитена и пригородного железнодорожного транспорта, то к 2023 году они будут обновлены на 80%. В 2020–2023 годы подземка получит 1 552 вагона. В данный период также введут в эксплуатацию 1 582 вагона пригородных электричек.

Активно развивается в столице и электробус. За отчетный период планируется отправить на дороги Москвы 2 350 новых транспортных единиц. Кроме того, согласно планам по развитию транспорта, в 2020–2023 годах на столичные трассы отправятся 41 тысяча автомобилей такси, 16 тысяч каршеринговых машин. Велопарк пополнится 4 тысячами новых велосипедов.

Собянин отметил, что с начала 2020 года в столичном метрополитене ввели в эксплуатацию 192 новых вагона. Полностью замена поездов завершена на Таганско-Краснопресненской линии.

