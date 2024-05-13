Песков заявил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службу

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Отстраненный с поста министра обороны РФ Сергей Шойгу будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству на должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", – добавил он.

При этом в подписанном Владимиром Путиным указе о структуре федеральных органов власти ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны России и переведена под прямой контроль главы государства.

Накануне президент РФ назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев. Оба они приняли участие в первом после перестановок совещании с главой государства, где обсуждались отношения России со странами СНГ.

На пост министра обороны РФ Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова. При этом российский лидер попросил сохранить должности министра внутренних дел за Владимиром Колокольцевым, главы МЧС РФ – за Александром Куренковым, главы МИД РФ – за Сергеем Лавровым, министра юстиции – за Константином Чуйченко.

Прошлые составы правительства РФ и администрации президента ушли в отставку после инаугурации Путина, прошедшей 7 мая.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ, а позже соответствующий указ подписал президент. Спустя время Путин утвердил структуру нового правительства.

В понедельник, 13 мая, Госдума утвердила новых вице-премьеров РФ.

