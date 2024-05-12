12 мая, 21:46Политика
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ, которую прежнее занимал Николай Патрушев. Об этом сообщается сайте Кремля.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Вместе с тем, как рассказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Шойгу также станет заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия", – подчеркнул он.
Песков указал, что Кремль позже уведомит о новой должности Патрушева.
Кроме того, по словам и. о. пресс-секретаря президента, Валерий Герасимов сохранит за собой должность начальника Генштаба армии РФ.
"Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается", – добавил Песков.
Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. В частности, российский лидер попросил сохранить должности министра внутренних дел за Владимиром Колокольцевым, главы МЧС РФ за Александром Куренковым, главы МИД РФ за Сергеем Лавровым, министра юстиции за Константином Чуйченко.
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