Вице-спикер ГД Жуков: все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все комитеты Госдумы одобрили предложенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова.

"Заседания во всех 18 комитетах закончились. По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов", – подчеркнул он.

По словам первого вице-спикера ГД, депутаты готовы к заседаниям 13 и 14 мая, на которых будут рассмотрены вопросы об утверждении вице-премьеров и министров. Как уточнил Жуков, кандидаты в правительство показали компетентность, ясное и четкое понимание должностей в кабмине.

"Заседания прошли в очень деловой обстановке", – сказал он.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле 7 мая. После церемонии свои полномочия сложили сотрудники администрации президента и правительства РФ. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Указ о назначении Мишустина председателем правительства подписал президент РФ.

На следующий день Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Он заявил, что некоторые вице-премьеры должны сохранить свои посты. Мишустин добавил, что распределит полномочия между своими заместителями после утверждения кандидатур в Госдуме и консультаций с Владимиром Путиным.

