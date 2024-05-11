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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Он заявил, что некоторые вице-премьеры должны сохранить свои посты.

Премьер-министр предложил переназначить Антона Котякова главой Минтруда, Александра Козлова главой Минприроды, Сергея Кравцова главой Минпросвещения, Ольгу Любимову главой Минкульта, Максима Решетникова главой Минэкономразвития, Антона Силуанова главой Минфина, Михаила Мурашко главой Минздрава, Ирека Файзуллина главой Минстроя, Валерия Фалькова главой Минобрнауки, Алексея Чекункова главой Минвостокразвития и Максута Шадаева главой Минцифры.

Также, согласно предложению Мишустина, Марат Хуснуллин и Александр Новак сохранят посты вице-премьера РФ. Также Татьяна Голикова сохранит должность вице-премьера по соцвопросам и ФАДН. Председатель правительства, в том числе, предложил на пост вице-премьера Виталия Савельева, а на должность главы Минтранса губернатора Курской области Романа Старовойта.

Кроме того, на пост вице-премьера была выдвинута кандидатура Дмитрия Патрушева, а на должность первого вице-премьера – кандидатура Дениса Мантурова. Вместе с тем Мишустин предложил Госдуме сохранить посты его заместителей за Алексеем Оверчуком, Дмитрием Чернышенко и Юрием Трутневым.

Согласно документу, министром энергетики может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром спорта – глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, а главой Минсельхоза – Оксана Лут.

В частности, по словам председателя кабмина, Андрей Белоусов покинет пост первого вице-премьера.

Мишустин добавил, что распределит полномочия между своими заместителями после утверждения кандидатур в Госдуме и консультаций с Владимиром Путиным.

Ранее Путин утвердил структуру нового правительства РФ. В новом кабмине будет 21 министерство, из которых пять (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) – будут подчинены напрямую президенту РФ. Главы остальных ведомств будут подчиняться председателю правительства.

