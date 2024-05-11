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Владимир Путин утвердил структуру нового правительства РФ. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В документе сказано, что председатель кабмина РФ будет иметь 10 заместителей, включая одного первого зампреда правительства РФ, зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе и зампреда правительства РФ – руководителя аппарата кабмина России.

При этом, как сказано в указе, распределение полномочий между вице-премьерами также изменится. Теперь в новом составе отсутствует замглавы кабмина – руководитель Минпромторга РФ.

Кроме того, в новом правительстве России будет 21 министерство, из которых пять (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) – будут подчинены напрямую президенту РФ. Главы остальных ведомств будут подчиняться председателю правительства. Стоит отметить, что такое же количество министерств было в структуре предыдущего кабмина РФ.

Также в документе сказано, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Минобороны РФ. Теперь в подчинении министерства останется лишь Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же будет контролироваться главой государства.

Указ вступил в силу с момента его публикации.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Она началась с торжественного внесения Государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.

После церемонии свои полномочия сложили сотрудники администрации президента и правительства РФ. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Указ о назначении Мишустина председателем правительства подписал президент РФ.

