Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО

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Необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов.

"Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены", – цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту при утверждении льгот для участников СВО. Он напомнил, что "по-хорошему" это нужно решать в рамках электронного взаимодействия между ведомствами страны, так как технологические возможности для этого уже есть.

"У нас по денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей", – также сказал он.

По его словам, жизнь не сводится только к денежным выплатам. Поэтому, по словам Белоусова, необходимо решить проблемы с выплатами на обеспечение жильем, включая довольствия гражданскому персоналу в воинских частях.

Ранее, 12 мая, Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ, который прежде занимал Сергей Шойгу. Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко позднее посчитал это предложение трагичным.