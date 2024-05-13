Госдума утвердила Дениса Мантурова на посту первого вице-премьера РФ

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Госдума проголосовала за утверждение Дениса Мантурова в должности первого заместителя председателя правительства России. Решение об этом депутаты приняли единогласно – 431 депутат проголосовал за. Мантуров продолжит курировать промышленность России.

Парламентарии также утвердили Татьяну Голикову заместителем председателя правительства РФ, она продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, а также Федерального агентства по делам национальностей. За такое решение выступили 362 депутата, 66 воздержались и 1 был против.

ГД также утвердила вице-премьерами Дмитрия Григоренко, который будет курировать управление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а также цифровое развитие, связь и антимонопольную политику, Александра Новака, который продолжит отвечать за топливно-энергетический комплекс.

Кроме того, Алексей Оверчук продолжит курировать международные вопросы, Дмитрий Патрушев, сменивший на этом посту Викторию Абрамченко, будет координировать сферы сельского хозяйства, АПК и экологии, Виталий Савельев – транспорт, Юрий Трутнев – социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, Марат Хуснуллин – сферу жилищной политики, ЖКХ и строительства, а Дмитрий Чернышенко – сферу науки и спорта.

Ранее, 11 мая, российский премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму новый состав кабмина. Уже 12-го числа, по данным первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, думские профильные комитеты одобрили все предложенные премьером кандидатуры.

