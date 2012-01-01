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13 мая, 17:17

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Белоусов рассказал о планах на посту главы Минобороны

"Вопрос надо решать": Белоусов рассказал о планах на посту главы Минобороны

Владимир Путин предложил рассмотреть на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова. Если его кандидатуру утвердят, то военным ведомством будет руководить человек из числа гражданских. Сам Белоусов заявил, что в случае назначения планирует обратить внимание на медобслуживание и социальное обеспечение участников СВО. Рассказываем подробности.

Смена кадров

Фото: пресс-служба СФ

После инаугурации Владимира Путина во вторник, 7 мая, российское правительство в соответствии с законом ушло в отставку. В этот раз формирование состава кабмина проводится по новым правилам. В частности, на Госдуму возложены полномочия утверждать кандидатуры председателя правительства, его замов и "гражданских" министров. При этом особый порядок действует для руководителей МИД, Минюста и силового блока. Их назначение происходит после консультаций президента с Советом Федерации.

В рамках этой процедуры Путин предложил сенаторам рассмотреть на должность главы Минобороны Андрея Белоусова. Ранее он работал в экономическом блоке. В Кремле пояснили, почему президент мог остановиться на кандидатуре человека не из числа военных.

Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Вместе с тем Сергей Шойгу, который ранее возглавлял Минобороны, получил назначение на пост секретаря Совета безопасности России. Одновременно он будет заместителем президента в комиссии по ВПК, а также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). "Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, прекрасно знает изнутри, вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы", – подчеркнул Песков.

В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В начале нулевых был внештатным советником председателя российского правительства. В период с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития. Позднее и сам возглавил это министерство. С 2013 по 2020 год работал в роли помощника президента. Затем был назначен первым зампредседателем правительства.

"Есть над чем работать"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде 13 мая рассказал, какие задачи поставит перед собой в случае, если получит назначение. По его словам, у российских военнослужащих сегодня на хорошем уровне денежное довольствие. Однако имеются моменты, над которыми еще нужно работать.

"И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <…> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <…> это касается и обеспечения участников СВО жильем", – заявил Белоусов.

Кроме того, по его мнению, следует разобраться с ситуацией, складывающейся вокруг медицинского обслуживания бойцов в поликлиниках для гражданских лиц.

Я считаю – абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать.
Андрей Белоусов
кандидат на пост министра обороны России

Также Белоусов обратил внимание на проблему с бумажной волокитой, возникающей при подтверждении льгот военных. "По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", – указал он.

"Всегда добивался результатов"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала удачной кандидатуру Белоусова на пост министра обороны. По ее мнению, в случае назначения он быстро войдет в курс дела. "На всех предыдущих должностях Андрей Рэмович всегда добивался результатов. Кроме того, это человек стратегически мыслящий, стратег... Мне кажется, ему не потребуется много времени для вхождения в свою… (должность. – Прим. ред.) – после того, когда он приступит к исполнению своих обязанностей", – заявила она.

Военный аналитик Игорь Коротченко также положительно оценил кандидатуру Белоусова. Такое назначение, по мнению эксперта, в том числе будет способствовать повышению эффективности использования финансовых ресурсов, которые государство выделяет на оборону.

"Андрей Рэмович Белоусов – безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией", – прокомментировал Коротченко.

Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада.
Игорь Коротченко
военный аналитик

Ранее украинский экономист Алексей Кущ высказался о том, что Путин выдвинул кандидатуру Белоусов на должность главы Минобороны. "Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", – написал он в соцсетях.

Пост экономиста прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, который отметил, что назначение Белоусова "выглядит трагичным" для украинской стороны.

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