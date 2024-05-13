Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале кадры последнего заявления занимавшего на тот момент пост министра обороны РФ Сергея Шойгу перед отставкой кабмина.

Видео было снято 6 мая перед инаугурацией Владимира Путина. Шойгу тогда рассказал о высокой оценке президентом работы правительства. По его словам, Путин говорил о результатах деятельности кабмина в тяжелейших условиях – сперва в период пандемии, а затем беспрецедентных санкций.

"Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент, – это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны", – сказал Шойгу.

Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, который прежде занимал Шойгу. Последний был назначен секретарем Совбеза РФ.

Глава государства также предложил переназначить на должности директоров Службы внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны Сергея Нарышкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова и Дмитрия Кочнева соответственно.