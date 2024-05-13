Эксперт Коротченко: опыт решения Белоусовым задач поможет достичь победы в СВО

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Предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России является исключительно удачным решением и обусловлено, в том числе, доверием к нему Владимира Путина. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

"Андрей Рэмович Белоусов – безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Путин также демонстрирует Белоусову и личное доверие. По мнению эксперта, данное назначение можно назвать "исключительно удачным", так как оно даст очень много полезного для деятельности российского оборонного ведомства в условиях глобального противостояния Запада с Россией.

Коротченко также назвал естественным тот факт, что Валерий Герасимов остался на посту начальника Генерального штаба. Эксперт заявил, что это необходимо, чтобы управление российской группировкой в зоне СВО не прерывалось.

Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, который прежде занимал Сергей Шойгу. Глава государства также предложил переназначить на должности директоров Службы внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны Сергея Нарышкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова и Дмитрия Кочнева соответственно.

Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ.