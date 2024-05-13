Депутат Рады Кучеренко назвал трагичным назначение Белоусова министром обороны РФ

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Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко счел трагичным предложение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. Об этом сообщает "Радио 1".

До этого украинский экономист Алексей Кущ назвал "плохой новостью" инициативу о назначении Белоусова. В свою очередь, Кучеренко, комментируя его оценку, заявил, что это трагическое решение для всей страны.

12 мая Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу.

Военный аналитик Игорь Коротченко назвал это удачным решением. По его мнению, назначение Белоусова даст очень много полезного для деятельности российского оборонного ведомства в условиях глобального противостояния Запада с Россией.

Шойгу при этом перешел на должность секретаря Совбеза РФ.

