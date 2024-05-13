Путин провел первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок

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Владимир Путин провел первое совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок в руководстве органа.

Накануне президент РФ назначил экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев. Оба они приняли участие в первом после перестановок совещании с главой государства.

На встрече с Путиным обсудили отношения России со странами СНГ.

"Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные", – сказал президент.

Ранее Путин предложил на пост министра обороны РФ кандидатуру Андрея Белоусова. При этом российский лидер попросил сохранить должности министра внутренних дел за Владимиром Колокольцевым, главы МЧС РФ – за Александром Куренковым, главы МИД РФ – за Сергеем Лавровым, министра юстиции – за Константином Чуйченко.

Прошлые составы правительства РФ и администрации президента ушли в отставку после инаугурации Путина, прошедшей 7 мая.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ, а позже соответствующий указ подписал президент. Спустя время Путин утвердил структуру нового правительства.

В понедельник, 13 мая, Госдума утвердила новых вице-премьеров РФ.

