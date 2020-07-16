Собянин: до конца года в Москве будет около 600 электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о развитии столичного транспорта.

В своем аккаунте в Twitter мэр Москвы отметил, что строительство транспортной инфраструктуры и обновление парка происходит даже в сложные времена. Это связано с тем, что транспорт является основой жизни города, заявил Собянин.

В частности, из инфографики, представленной главой города, исходит, что до 2023 года планируется завершить обновление трамвайного парка. В 2020 году в эксплуатацию введут 70 трамваев. Кроме того, в 2021–2023 годах трамвайный парк пополнится 254 транспортными единицами.

Автобусный транспорт уже обновлен на 100%, согласно данным инфографики. На 2020 год запланировано введение в эксплуатацию еще 1 345 машин. 888 новых автобусов появятся на дорогах Москвы в 2021 году.

Что касается состава столичного метрополитена и пригородного железнодорожного транспорта, то к 2023 году они будут обновлены на 80%. В 2020–2023 годы подземка получит 1 552 вагона. В данный период также введут в эксплуатацию 1 582 вагона пригородных электричек.

Активно развивается в столице и электробус. За отчетный период планируется отправить на дороги Москвы 2 350 новых транспортных единиц. Кроме того, согласно планам по развитию транспорта, в 2020-2023 годах на столичные трассы отправятся 41 тысяча автомобилей такси, 16 тысяч каршеринговых машин. Велопарк пополнится 4 тысячами новых велосипедов.

Всегда говорю о том, что транспорт - основа жизни города. Поэтому даже в сложные времена мы строим инфраструктуру и обновляем парк. pic.twitter.com/vap2szQ0hj — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 16, 2020



Собянин отметил, что с начала 2020 года в столичном метрополитене ввели в эксплуатацию 192 новых вагона. Полностью замена поездов завершена на Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, по словам мэра, за последние полгода на дорогах Москвы появились 362 новых автобуса и 132 электробуса.Также были введены в эксплуатацию 40 трамваев.

Собянин добавил, что столичные власти постоянно повышают требования к производителям. В частности, системы обработки и очистки воздуха в ближайшее время появятся в наземном общественном транспорте.

Ранее стало известно, что до конца года на Московских центральных диаметрах появятся 180 новых вагонов поезда "Иволга". Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что МЦД-1 получит 60 вагонов, а МЦД-2 – 120 вагонов.