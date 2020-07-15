Строительство трех станций метро планируют завершить к концу года

13:50
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве строительство трех станций метро и более 20 километров тоннелей специалисты планируют завершить к концу текущего года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"До конца года планируется завершить строительство еще трех станций метро – "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" Большой кольцевой линии, а также оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линий", – приводит слова Загрутдинова Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что на строительстве столичного метро задействовано 17 тоннелепроходческих комплексов.
"С начала года с их помощью пройдено 21,1 километра перегонных тоннелей. К концу года планируется осуществить проходку 20,7 километра перегонных тоннелей", – сказал он.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро.
Планируется, что Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.
Как отметил Ликсутов, БКЛ станет самой протяженной линией московского метро. В общей сложности она будет включать в себя 70 километров путей и 31 станцию.
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