Станция "Рижская" БКЛ войдет в состав одного из крупнейших ТПУ Москвы

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что станция "Рижская" Большой кольцевой линии войдет в состав одного из крупнейших столичных транспортно-пересадочных узлов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Данный ТПУ свяжет между собой БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро и МЦД-2. Впоследствии в него войдут маршруты будущих МЦД-3 и МЦД-4.
Загрутдинов отметил, что в настоящее время ведутся работы по разработке грунта. Кроме того, строится наклонный эскалаторный тоннель.
Проектируемая станция будет глубокого заложения. Планируется, что станция "Рижская" БКЛ будет иметь три свода и островную платформу. Она строится на глубине 60 метров. Выходы из вестибюля будут вести на Рижскую площадь и к одноименному вокзалу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БКЛ готова на 54%. Он рассказал об этом в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская". Собянин подчеркнул, что данный участок является одним из важнейших в столице, поскольку он соединит Некрасовкую ветку и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка".
Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%
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