22 проходческих комплекса одновременно строят тоннели Мосметро

10:35
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В работах по строительству новых линий столичного метро задействованы 22 тоннелепроходческих комплекса. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Всего в городе работает 33 тоннелепроходческих комплекса, однако в активной фазе строительства сейчас занято 22 машины различного диаметра. 18 комплексов имеют стандартный для нашего города размер – 6 метров, еще четыре 10-метровые машины строят двухпутные тоннели", – рассказал он.
Бочкарев также добавил, что 12 щитов используют на проходке тоннелей западного, юго-западного, южного, восточного и северо-восточного участков Большой кольцевой линии метро.
Кроме того, еще 8 щитов работает на Коммунарской линии подземки, а также по одному комплексу используется на дополнительных участках Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской веток.
Ранее стало известно о начале строительства новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская. На первом этапе планируется возвести одну платформу. Кроме того, специалисты соорудят наземный мост-конкорс для быстрой и удобной пересадки на станции метро "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.
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