Линия метро в район Северный будет полностью подземной

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки в район Северный будет полностью подземным. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции "Лианозово".
"Мы буквально недавно приняли кардинальное решение о проходке щитами – подземным способом – до "Физтеха". У нас участок за МКАД предполагал два варианта. Один из вариантов – это пройти надземным способом, дешевле и быстрее. Но когда мы посчитали всю историю, связанную и с эксплуатацией, и с влиянием на близлежащие дома – все равно некий дискомфорт есть, когда линия надземная, – и со скоростью движения поездов, приняли решение все-таки уходить под землю", – сообщил Собянин.
По словам главы города, строительные работы продолжаются на всех участках данной линии, ведется постройка новых станций.
Сейчас работы осуществляются на будущих станциях "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о готовности подземного пешеходного перехода через Лианозовский проезд.
"Все работы завершены, и сегодня уже запустили движение пешеходов под проезжей частью", – поделился он.
Бочкарев доложил о запланированных сроках окончания строительства участка "Селигерская" – "Физтех". "Вы ставите задачу – декабрь 2022 года либо раньше. Мы будем стараться построить раньше", – подчеркнул он.
Участок Московского метрополитена длиной 6,9 километра будет проходить вдоль Дмитровского шоссе. Ожидалось, что часть Люблинско-Дмитровской ветки за МКАД построят в наземном исполнении. В начале этого года принято решение, что перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" станет полностью подземным.
Ранее сообщалось, что на станции "Лианозово" установят скульптурные композиции детей. Сама станция будет отличаться сдержанными цветами – темно-серым и бежевым.
Помимо того, на станции "Мамыри" Коммунарской линии метро началось возведение колонн. Для проходки перегонных тоннелей задействовано восемь тоннелепроходческих комплексов.
Гигантский красный мальчик с арбузом и дети на качелях украсят станцию метро "Лианозово"
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