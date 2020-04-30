Тоннель от станции "Лианозово" до "Физтеха" проведут под землей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннель от станции "Лианозово" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии построят под землей, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он отметил, что этот вариант соединения двух станций имеет несколько преимуществ по сравнению с наземным исполнением. В частности, строительство тоннеля под землей позволит уменьшить объем работы по перекладке коммуникаций и будет более удобным для жителей района.

Бочкарев также отметил, что наземное исполнение вынудило бы перекрывать дороги и выносить магистральные водопровод и газопровод. Он подчеркнул, что решение поддержали префектура и актив Северо-Восточного округа, а также местные депутаты.

Бочкарев сообщил, что протяженность тоннеля составит 2,2 километра. Ранее он отмечал, что проект продления Люблинско-Дмитровской линии реализуется для улучшения транспортной доступности четырех районов СВАО. Кроме того, станция "Лианозово" войдет в транспортно-пересадочный узел, который объединит станцию МЦД и наземный транспорт.