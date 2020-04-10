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13:26

Запуск станции метро "Лианозово" улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы

город метро строительство

Фото: stroi.mos.ru

Открытие станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена улучшит транспортную доступность четырех районов столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Специалист заявил, что горожане смогут экономить до 20 минут в поездках по городу.

"Продление салатовой ветки метро до поселка Северного – очень важный проект: его реализация позволит улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы – Дмитровского, Лианозово, Восточное Дегунино – и, конечно, самого поселка Северного", – объяснил Бочкарев.

Заммэра Москвы рассказал, что на объекте продолжаются земляные работы, а подготовка грунта котлована завершена наполовину.

Станция "Лианозово" сможет принимать в среднем около 100 тысяч пассажиров в сутки. В дальнейшем здесь будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который также объединит наземный транспорт и МЦД-1.

Бочкарев также подчеркнул, что в Северном и Северо-Восточном округах Москвы улучшится экологическая ситуация за счет возможности водителей отказаться от проезда на автомобилях.

В апреле стало известно о сроках открытии вестибюля станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии. Запустить ее планируют в 2021 году. Станцию интегрируют с МЦК и МЦД-1.

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