Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северного к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена до поселка Северного завершат до конца 2022 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Депстроя Москвы Андрея Бочкарева.

"Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии на участке от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" идут полным ходом. В настоящее время выполняется устройство подъездных дорог, переустройство инженерных сетей и возведение ограждений котлованов будущих станций. Строительство планируется завершить до конца 2022 года", – заявил руководитель ведомства.

Бочкарев также уточнил, что рабочие начали проходку левого пути к станции "Лианозово". Работы на участке до станции "Физтех", в свою очередь, начнутся только после утверждения соответствующей градостроительной документации. На продление метро до поселка Северного в бюджете предусмотрено свыше 48 миллиардов рублей.

Всего на Люблинско-Дмитровской линии метро запланировано появление трех новых станций – к уже названным также добавится "Улица 800-летия Москвы". Новый участок подземки пройдет вдоль Дмитровского шоссе, тем самым власти надеются снизить транспортную нагрузку на магистраль.

Ранее стало известно, что новую станцию метро "Улица 800-летия Москвы" украсят панно с изображением первомайских шествий, высоток, пионеров и других атрибутов советского прошлого. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, идея заключалась в том, чтобы оформить станцию как выставочный зал.

