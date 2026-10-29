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29 октября, 17:35

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Глава FFF Диалло: Мбаппе не хотел оскорбить Китай

Глава Федерации футбола Франции заявил, что Мбаппе не хотел оскорбить Китай

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о скандале вокруг форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, который возник из-за шутки про Мао Цзэдуна, сообщает RMC Sport.

Диалло отметил, что видел эту историю и считает ее "несколько преувеличенной". При этом он выразил уверенность в том, что футболист вряд ли хотел навредить имиджу китайского лидера или оскорбить жителей Китая.

Ранее Мбаппе сказал, что отредактированное изображение Цзэдуна, где лицо лидера Китая заменили его собственным, его смешит. Рассказывая про этот мем, он назвал Цзэдуна "китайским диктатором".

В итоге некоторые компании КНР прекратили работать со спортсменом. Производитель энергетических напитков Dongpeng Beverage Group заявил о расторжении рекламного контракта. Крупный поставщик молочной продукции Mengniu Dairy тоже отказался от сотрудничества с Мбаппе.

После этого футболист извинился перед китайскими болельщиками. Он отметил, что глубоко уважает народ и его историю и искренне сожалеет.

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