Мурашко сообщил о росте числа медсестер в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Число медицинских сестер в России растет – ситуацию удалось переломить. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет.

"Люди приходят в специальность, люди приходят в отрасль", – отметил он.

Мурашко назвал это реальным результатом бюджета, изменений в законодательстве и других мер.

Ранее он указал, что применение искусственного интеллекта дает российским медицинским клиникам возможность снижать летальность пациентов, а эффективность достигает 40%. Глава Минздрава также уточнил: внедрение ИИ в медицину представляет собой анализ данных, основанный на мелких факторах, которые врач иногда может принять за ситуационное отклонение.

