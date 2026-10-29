Деду и внуку грозит до 5 лет колонии за убийство барсука под Калининградом

Фото: MAX/"УМВД России по Калининградской области"

Двум мужчинам из Калининградской области грозит пять лет колонии за убийство барсука в природном парке "Виштынецкий". Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Браконьерами оказались 71-летний дедушка и его 28-летний внук. По данным ведомства, они незаконно застрелили барсука, отвезли тушу домой, после чего вернулись в природный парк для охоты.

Их заметили инспекторы, которые вызвали сотрудников полиции. Мужчин задержали, они сознались в содеянном. У них также изъяли нарезной карабин, патроны, тепловизор, убитого барсука и автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, санкция которой предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее браконьеры расстреляли двух молодых лебедей-шипунов в Краснодарском крае. Лебеди были ручными, поэтому местные жители часто подкармливали птиц. Однако в один из дней на мосту были найдены мертвый и раненый лебеди.

