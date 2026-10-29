Глава TotalEnergies Пуянне: для Европы наступил опасный период на газовом рынке

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Европейские страны вступают в период повышенных рисков на газовом рынке, заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Европа вновь конкурирует с Азией за доступные на рынке объемы энергоресурсов. Чтобы получить необходимые поставки, европейским странам приходится соглашаться на более высокие расходы.

Пуянне подчеркнул, что достижение ценой газа отметки в 100 евро за мегаватт-час стало серьезным политическим сигналом. Он также напомнил, что зимний сезон приходится на пик потребления энергоносителей.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже уровня, необходимого перед зимним сезоном, а высокие цены могут увеличить расходы на электроэнергию и отопление. На этом фоне администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российского газа на европейский рынок в рамках урегулирования конфликта на Украине.

В Кремле заявили о готовности обсуждать поставки при наличии спроса со стороны европейских стран и свободных объемов у России. При этом 26 октября биржевые цены на газ в Европе превысили 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейских чиновников признать необходимость российского газа для Европы.

