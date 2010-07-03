Четыре станции метро построят на салатовой ветке до конца 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена построят четыре новые станции. Завершить работы планируется до конца 2023 года, передает портал мэра и правительства Москвы
По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят от станции "Селигерской" на север. Еще одну станцию построят в южной части радиального направления. Работы запланированы на период с 2021 по 2023 года.
Как сообщил Бочкарев, сейчас уже строятся станции с рабочими названиями "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" в поселке Северный. Кроме того, на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками" разместят платформу станции "Южный порт".
Проходка левого перегонного тоннеля от тупиков за станцией "Селигерская" в сторону "Лианозово" началась 11 июня. Тоннелепроходческому комплексу предстоит преодолеть расстояние в 2,3 километра.
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве позволит увеличить количество пересадок на Люблинско-Дмитровской линии до десяти. Новая кольцевая пересечет радиальное направление в районе станций "Марьина Роща" и "Печатники".
Ранее стало известно о закрытии Каховской линии Московского метрополитена. Движение остановили между станциями "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". Все эти станции откроются уже в составе Большой кольцевой линии.
БКЛ – ключевой проект в программе по развитию московского метро. На линии будет 31 станция, часть из которых интегрируют с радиальными направлениями и другими видами общественного транспорта. БКЛ обеспечит москвичам большие возможности: 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.
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