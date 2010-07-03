Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В субботу, 26 октября, Каховскую линию столичного метрополитена закрыли для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе московской подземки.
"Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав Большой кольцевой линии метро", – говорится в сообщении.
Уточняется, что станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.
На время закрытия линии пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Отмечается, что для пассажиров выйдут на маршрут семь бесплатных автобусов. Таким образом планируется связать станции "Каховская" и "Каширская". Автобусы особо большой вместимости будут следовать с промежуточной остановкой у "Варшавской" в период с 5:30 утра до 2:00 ночи. В Мосгортрансе подчеркивают, что даже в часы пик интервал движения транспорта уложится в шесть-семь минут.
Сотрудники перевозчика организовали информирование пассажиров на остановках наземного транспорта и на информационных щитах. При необходимости можно обратиться за справкой к представителям транспортного комплекса. Между станциями "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" также сохраняются регулярные маршруты наземного транспорта: троллейбусы № 60, 72, 40 и автобусы № 607 и 908.
В связи с закрытием станций метро в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения. Там обеспечат приоритетный проезд общественного наземного транспорта.
Нельзя будет выехать с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе, а также вводится запрет на выезд на разворотную петлю автобуса № 607 в районе дома 25/24 по Каширскому проезду.
Выделенные полосы организуют на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шоссе в сторону области.
Каховская линия закрывается на реконструкцию
БКЛ – ключевой проект в программе по развитию московского метро. Длина окружности составит 70 километров. На линии будет 31 станция метро. БКЛ обеспечит москвичам большие возможности: 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок БКЛ метро от "Мнёвников" до "Каховской" откроется в 2021 году. По словам заммэра, в 2021 году из 31 станции начнут свою работу 25, то есть три четверти.
В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.
На БКЛ запустят поезда "Москва"
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