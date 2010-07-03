Бесплатные автобусы запустят в районе закрытых станций Каховской линии

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Семь бесплатных автобусов выведут на маршрут в районе временно закрытых станций Каховской линии Московского метрополитена с 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Таким образом планируется связать станции "Каховская" и "Каширская". Автобусы особо большой вместимости будут следовать с промежуточной остановкой у "Варшавской" в период с 5:30 утра до 2:00 ночи. В Мосгортрансе подчеркивают, что даже в часы пик интервал движения транспорта уложится в шесть-семь минут.

Сотрудники перевозчика организовали информирование пассажиров на остановках наземного транспорта и на информационных щитах. При необходимости можно обратиться за справкой к представителям транспортного комплекса. Между станциями "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" также сохраняются регулярные маршруты наземного транспорта: троллейбусы № 60, 72, 40 и автобусы № 607 и 908.

Каховская линия метро будет закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии метро.