На станции МЦД Тестовская построят два вестибюля и дополнительную платформу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два пассажирских вестибюля и дополнительную пассажирскую платформу построят на железнодорожной станции Тестовская, которая войдет в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Об этом Москве 24 сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам начальника дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрея Акимова, на станции будет построена дополнительная третья пассажирская платформа, а две существующие реконструированы. Все они будут оборудованы навесами от осадков на всю длину. Эти работы будут выполнены в рамках второго этапа проекта Московских центральных диаметров уже после запуска МЦД-1.

На первом же этапе станцию благоустроят. Будут отремонтированы фасады, билетные кассы, ограждения и покрытия платформ. На станции установят лавочки, урны и стойки экстренного вызова.

Инфографика представлена пресс-службой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Всего на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" будет 28 станций. В конце 2019 года на первом диаметре откроют 24 станции, еще 4 откроют чуть позднее. Общая протяженность диаметра составит 52 километра.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) запланирован на конец 2019 года. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что около 2 тысяч тепловых завес установят в 39 поездах "Иволга", которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах. Они будут работать в дверных проемах в поездах в зимнее время.

